“Αερομαχίες” στο Αιγαίο

Με οπλισμένα μαχητικά βγήκαν οι Τούρκοι στο Αρχιπέλαγος

Αρματωμένοι βγήκαν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, την Δευτέρα...

Δεκάδες τουρκικά μαχητικά μπήκαν οπλισμένα στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα και εμπλοκές με ελληνικά.

Συγκεκριμένα, 22 F-16 πέρασαν σε σχηματισμούς πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έξι οπλισμένα συμμετείχαν σε επτά εμπλοκές.

Εκτός από τα μαχητικά, πάνω από το Αιγαίο πέταξαν επίσης τρία ελικόπτερα και ένα κατασκοπευτικό CN-235. Συνολικά, καταγράφηκαν 17 παραβιάσεις και 12 παραβάσεις.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη (26) αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

