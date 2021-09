Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λαζανάς: αρνητές ξεθάβουν νεκρούς για να δουν αν πέθαναν από Covid-19

«Είμαστε τρελοκομείο πια», δήλωσε ο λοιμωξιολόγος. Υπό σκέψη τα μέτρα για τα σχολεία, μπορεί να αναθεωρηθούν. Τι είπε για την κατάσταση στη βόρεια Ελλάδα.

Για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν αρνητές που ακόμη και ενώ νοσηλεύονται αρνούνται ότι έχουν κορονοϊό, μίλησε ο λοιμωξιολόγος και μέλος της Επιτροπής Μάριος Λαζανάς.

Όπως είπε, γιατροί τραβιούνται στα αστυνομικά τμήματα και στα δικαστήρια μετά από μηνύσεις και δυστυχώς «αν σου συμβεί οτιδήποτε από αυτά πρέπει να τρέχεις μόνος σου, με τους δικούς σου δικηγόρους».

Αίσθηση προκαλεί μάλιστα το γεγονός ότι στην Αθήνα έχουν ληφθεί τουλάχιστον τρεις αποφάσεις δικαστηρίου για εκταφές νεκρών προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πέθαναν από Covid-19.

«Είμαστε τρελοκομείο πια», είπε ο κ. Λαζανάς προσθέτοντας ότι εκτός από την υπογραφή γιατρού σε έναν θάνατο, υπάρχουν σειρά ιατρικών εγγράφων και εξετάσεων και δεν λαμβάνεται υπόψη τίποτα από αυτά.

Για τα μέτρα που εφαρμόζονται στα σχολεία, ο κ. Λαζανάς τόνισε ότι είναι υπό σκέψη και μπορεί άμεσα να αναθεωρηθούν. Ανέφερε συγκεκριμένα το μέτρο «50+1» δηλαδή το κλείσιμο τμήματος μόνο εάν μολυνθούν με κοορνοϊό πάνω από τους μισούς μαθητές, λέγοντας ότι μπορεί να αναθεωρηθεί.

Για την επιδημιολογική επιβάρυνση στη Βόρεια Ελλάδα, ο λοιμωξιολόγος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης επιπρόσθετων μέτρων εάν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο, ότι λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην χρειαστεί και ότι η προσπάθεια όλων είναι τα μαγαζιά και η οικονομία να λειτουργεί.

