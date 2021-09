Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Καταδίκη για τις μηνύσεις από γονείς-αρνητές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Υπουργός Παιδείας για τα μέτρα προστασίας στα σχολεία και τους εμβολιασμούς.

Ξεκάθαρο μήνυμα καταδίκης των μηνύσεων σε εκπαιδευτικούς από γονείς που αρνούνται τα μέτρα ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού, έστειλε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει διάταξη που καλύπτει πλήρως τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τους κανόνες.

Σε περίπτωση κρούσματος σε σχολείο, τα παιδιά που βρίσκονταν κοντά σε παιδί φορέα του ιού, μπορούν να κάνουν 7 τεστ την εβδομάδα, όλα πληρωμένα από το Κράτος, τόνισε η Υπουργός. Διευκρίνισε πως δεν υπάρχει τηλεκπαίδευση για τα παιδιά που λείπουν από το τμήμα λόγω νόσησης.

Όταν το παιδί βρίσκεται σε καραντίνα, προβλέπεται άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς, επεσήμανε η κ. Κεραμέως.

Εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία των εμβολιασμών σε εφήβους. Όπως είπε στους φοιτητές πάνω από το 75% είναι εμβολιασμένοι με τουλάχιστον μία δόση, στο προσωπικό των Πανεπιστημίων το ποσοστό ξεπερνά το 87% και στους Καθηγητές ανέρχεται σε 91%. Επιπροσθέτως, σημείωσε πως θα γίνουν προσλήψεις ειδικού προσωπικού στα ΑΕΙ για τους ελέγχους των πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Σεισμός “ταρακούνησε” τη Μελβούρνη (βίντεο)

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας (βίντεο)

ΕΝΦΙΑ: σήμερα η ανάρτηση των εκκαθαριστικών