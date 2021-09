Κοινωνία

Κορονοϊός - ΑΕΙ: Προσλήψεις για τον έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού φοιτητών

Τα δικαιολογητικά θα καταχωρούνται και θα ελέγχονται ψηφιακά.



Σε προσλήψεις θα προχωρήσει η κυβέρνηση για τον έλεγχο των πιστοποιητικών φοιτητών και καθηγητών στα ΑΕΙ, ενόψει του ανοίγματος των ιδρυμάτων και την επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, τα δικαιολογητικά θα καταχωρούνται και θα ελέγχονται ψηφιακά.

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, εμφανίζεται αισιόδοξη για ένα «ασφαλές άνοιγμα», καθώς, όπως επισημαίνει σε σημερινή της ανάρτηση, «το 73% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 δόση (ή έχουν νοσήσει), 87% του προσωπικού συνολικά έχει εμβολιαστεί και το 91% των μελών ΔΕΠ».

Άλλωστε, κατατέθηκε χτες -και εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση σήμερα- τροπολογία στη Βουλή για «τη διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στις εκπαιδευτικές δομές», η οποία αφορά τον έλεγχο των εγγράφων για τη φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές μέσω της ειδικής πλατφόρμας edupass.gov.gr και την καταχώρηση των δεδομένων στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής σχετικά με τον εμβολιασμό και αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων.

Η τροπολογία, επίσης, προβλέπει τη δυνατότητα να προβαίνουν τα ΑΕΙ «στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων».

Συρίγος: Πολιτική απάντηση της νεολαίας απέναντι στην κοινωνία τα υψηλά ποσοστά εμβολιασθέντων φοιτητών

Παρουσιάζοντας στη Βουλή την τροπολογία του υπουργείου του για τον ψηφιακό έλεγχο των μέτρων κατά του κορονοϊού στις εκπαιδευτικές δομές, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Άγγελος Συρίγος, παρατήρησε ότι το ποσοστό των εμβολιασθέντων φοιτητών είναι υψηλότερο από το επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και ότι στο Πολυτεχνείο ή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο αυτό το ποσοστό είναι άνω του 80%. «Θεωρώ ότι είναι μία πολιτική απάντηση της νεολαίας απέναντι στην κοινωνία σε σχέση με τον κορονοϊό», τόνισε ο κ. Συρίγος.

