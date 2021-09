Κοινωνία

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών: Συνελήφθη λιμενικός

Εξαρθρώθηκε οργανωμένο κύκλωμα διακινητών. Ποινικές διώξεις σε βάρος τριών ατόμων.

Ποινικές διώξεις για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, για παραλαβή από τα σημεία εισόδου και προώθηση στο εσωτερικό της χώρας πολιτών τρίτων χωρών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση από περισσότερα άτομα που ενεργούν από κοινού και εκ κερδοσκοπίας, για διευκόλυνση μεταφοράς κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση εκ κερδοσκοπίας και εξ επαγγέλματος, για εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση εκ κερδοσκοπίας, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατ’ εξακολούθηση και για ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές, άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου, το βράδυ της Τρίτης σε 3 συλληφθέντες, δύο αλλοδαπούς και έναν Έλληνα, λιμενικό που υπηρετεί στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος ενός υπηκόου Παλαιστίνης, ηλικίας 38 ετών, ενός υπηκόου Αλβανίας ηλικίας 27 ετών, ενός 38χρονου λιμενικού κι ενός ακόμη υπηκόου Παλαιστίνης, που φέρεται ως αρχηγός, αλλά και κατά άγνωστου αριθμού ατόμων οι οποίοι καταρτίζουν στην Αθήνα πλαστά έγγραφα.

Οι τρεις πρώτοι έχουν συλληφθεί και θα απολογηθούν την Παρασκευή, ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου, ενώ ο τέταρτος αναζητείται. Ειδικότερα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου εξακριβώθηκε η δράση πολυμελούς και ιεραρχικώς διαρθρωμένης εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκε η πλειοψηφία των μελών της.

Ο τέταρτος κατηγορούμενος ως αρχηγός φέρεται να συνεννοείται με τα άλλα μέλη της οργάνωσης, όταν αποβιβάζονται μετανάστες από την Τουρκία σε απομακρυσμένες παραλίες της Ρόδου, προκειμένου να μεταβούν αυτοκίνητα για την παραλαβή τους και στην συνέχεια για την μεταφορά τους σε καταλύματα στο κέντρο της Ρόδου.

Κατόπιν, σε συνεννόηση με τα μέλη προμηθεύει με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα τους μετανάστες προκειμένου με την χρήση αυτών να ταξιδέψουν σε διαφόρους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Το βασικό μέλος, ο πρώτος κατηγορούμενος, σε συνεννόηση με τον αρχηγό φροντίζει, στην εύρεση προσωρινών καταλυμάτων. Κατόπιν μεταβαίνει στην Αθήνα και παραλαμβάνει πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία στην συνέχεια παραδίδει στους μετανάστες. Εκτός της αμοιβής του για την εύρεση καταλύματος εισπράττει από τον αρχηγό το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ για κάθε μετανάστη που καταφέρνει να ταξιδέψει. Ακόμη εισπράττει χρήματα και τα παραδίδει και σε άλλα μέλη της οργάνωσης. Στον τρίτο κατηγορούμενο αποδίδεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ότι χρησιμοποιώντας τις γνώσεις της δουλειάς του, ως λιμενικός, συνοδεύει – παρακολουθεί διακριτικά την μεταφορά των μεταναστών από τις παραλίες στα καταλύματα και φροντίζει για την αποφυγή των ελέγχων από τις αρχές. Για κάθε μετανάστη φέρεται να λαμβάνει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ.

Ο Αλβανός φέρεται ως ο οδηγός οχήματος στην μεταφορά των μεταναστών. Τα υπόλοιπα μέλη φροντίζουν για την έκδοση των πλαστών εγγράφων καθώς και για όλες τις άλλες εκκρεμότητες της εγκληματικής οργάνωσης.

Την 20ή Σεπτεμβρίου 2021 το βράδυ οι αστυνομικοί μετέβησαν στον αερολιμένα Ρόδου “Διαγόρας” καθώς πληροφορίες ανέφεραν ότι ο πρώτος κατηγορούμενος ετοιμάζεται να αναχωρήσει με προορισμό την Αθήνα. Εντοπίστηκε και προσήχθη και από την προανάκριση φέρεται να εξακριβώθηκε ότι έλαβε σε δύο δόσεις μία πριν 7 μέρες και μία την 20ή Σεπτεμβρίου 2021 το χρηματικό ποσό των 2000 ευρώ από τον αρχηγό για την διευθέτηση των πληρωμών των τελευταίων ημερών. Από το ανωτέρω ποσό έλαβε ως προμήθεια το χρηματικά ποσό των 300 ευρώ και παρέδωσε στον λιμενικό το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ ως αμοιβή, 150 ευρώ για την μεταφορά στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 και 300 ευρώ για την μεταφορά στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 και με τα υπόλοιπα πλήρωσε τα καταλύματα, όπου διέμειναν οι μετανάστες.

Στη συνέχεια οδήγησε τους αστυνομικούς, σε πανσιόν που βρίσκεται στην Μεσαιωνική Πόλη καθώς και σε δωμάτια στην οδό Μάρκου Μαλιαράκη, όπου και εγκαταστάθηκαν ορισμένοι εκ των 45 μεταναστών που αφίχθησαν τις τελευταίες μέρες στο νησί.

19 μετανάστες που εντοπίστηκαν, σχεδόν στο σύνολο τους ανέφεραν ότι πλήρωσαν περίπου 3.000 ευρώ προκειμένου να μεταφερθούν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Ακόμη μια υπήκοος Σομαλίας, μια υπήκοος Συρίας κι ένας υπήκοος Συρίας παρέδωσαν πλαστά έγγραφα (αιτήσεις ασύλου και άδεια διαμονής ισπανικών αρχών) τα οποία τους προμήθευσε η εγκληματική οργάνωση τις τελευταίες μέρες.

Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων που θα υποβληθούν σε έλεγχο. Απολογούμενοι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι αποδέχτηκαν τις σε βάρος τους αποδιδόμενες κατηγορίες περιγράφοντας λεπτομερώς τον τρόπο δράσης τους, ενώ ο λιμενικός αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο λιμενικός διατείνεται ότι εκκρεμούσε παλαιότερα ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πρώτου ότι τον είδε και τον προσήγαγε, ενώ διέδιδε μάλιστα ότι τον είχε χτυπήσει στο πόδι. Το Παλαιστίνιος, όπως είπε, τον αναζητούσε επίμονα και παρουσία ενός συναδέλφου του προθυμοποιήθηκε να συνεργαστεί με το λιμενικό ως πληροφοριοδότης με αντάλλαγμα το παλαιστινιακό του διαβατήριο, που νόμιζε ότι είχαν εκείνοι.

Ο πρώτος πράγματι παρείχε πληροφορίες για αφίξεις λέμβων με μετανάστες από ένα κύκλωμα που δρούσε σε κατάλυμα της Ρόδου και με τις πληροφορίες που έδωσε απετράπησαν εκατοντάδες αφίξεις μεταναστών. Για τις πληροφορίες που έδινε ενήμεροι ήταν και οι προϊστάμενοι του, όπως είπε.

Τα ραντεβού μαζί του γίνονταν μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ενώ όπως λέει παρόντες ήταν κι άλλοι συνάδελφοι του. Τονίζει ότι θα υποβάλει μήνυση εις βάρος του και θεωρεί ότι τον ενέπλεξε με την κατάθεση του για λόγους εκδίκησης. Αρνείται ότι έλαβε χρήματα ή ότι έδωσε ποτέ πληροφορίες. Το αντίθετο μάλιστα, ελάμβανε πληροφορίες που χρησιμοποιούσε η υπηρεσία του.

