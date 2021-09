Πολιτική

“Nautical Geo”: NAVTEX για την παράταση των ερευνών του

Η τουρκική φρεγάτα απομακρύνθηκε από την περιοχή των ερευνών, αλλά παραμένει προκλητικά στην περιοχή.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, «Nautical Geo» που πραγματοποιεί βυθομετρικές έρευνες ανατολικά της Κρήτης κατέπλευσε στο λιμάνι του Ηρακλείου και η τουρκική φρεγάτα απομακρύνθηκε από την περιοχή των ερευνών, αλλά παραμένει προκλητικά στην περιοχή.

Ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου ανανέωσε χθες με ναυτική αναγγελία τη συνέχιση των ερευνών του γαλλικού πλοίου από τις 24 έως τις 26 του μηνός.

Οι τουρκικές αρχές, όπως συνέβη και με την πρώτη ελληνική ναυτική αναγγελία, αντέδρασαν, εκδίδοντας παράνομη αντι-NAVTEX με την οποία υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή που δεσμεύεται για τις έρευνες του Nautical Geo βρίσκεται εντός τουρκικών θαλασσίων ζωνών.

Η Άγκυρα συνεχίζει την τακτική της έκδοσης ναυτικών αναγγελιών στην προσπάθειά της να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Αμφισβητεί την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών που Αθήνα και Κάιρο συμφώνησαν στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Ταυτόχρονα, αμφισβητεί με παράνομη ναυτική αναγγελία τη δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο κεντρικό Αιγαίο, αναγγέλλοντας άσκηση έρευνας και διάσωσης το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου.

