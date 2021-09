Αθλητικά

Πατήσια: Άγρια συμπλοκή σε σύνδεσμο οπαδών (εικόνες)

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι Αστυνομικοί για την συμπλοκή μεταξύ οπαδών έξω από σύνδεσμο στα Πατήσια.



Ομάδα 30-40 ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες, το βράδυ της Τετάρτης, μετέβησαν σε γραφεία συνδέσμου φιλάθλων που στεγάζονται σε πολυκατοικία στην περιοχή των Πατησίων και με χρήση αλυσίδων, σιδερογροθιών, μαχαιριών, κλομπ και φωτοβολίδων επιτέθηκαν σε ομάδα ατόμων που βρίσκονταν εξωτερικά του συνδέσμου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σπό την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στην πόρτα εισόδου και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, καθώς και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι δράστες μετά την επίθεση επιβιβάστηκαν στις μοτοσυκλέτες τους και διέφυγαν. Στο σημείο της επίθεσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 9 ξύλινα καδρόνια, ενεργοποιημένη φωτοβολίδα και χειρουργική μάσκα.

Μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις, των αστυνομικών δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 8 άτομα.

Από την ενδελεχή έρευνα και την αξιοποίηση όλου του προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή στην επίθεση στα γραφεία του συνδέσμου, 3 εκ των προσαχθέντων, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας 21, 25 και 31 ετών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και των άλλων δραστών συνεχίζεται.

