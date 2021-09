Παράξενα

Ινδία: ιστορική απόφαση δικαστηρίου για κατηγορούμενο για απόπειρα βιασμού!

Διαβάστε με ποιο τρόπο θα κάνει ευκολότερη τη ζωή για περίπου 2.000 γυναίκες του χωριού του. «Ευτυχισμένες» δηλώνουν όλες οι γυναίκες του χωριού με την απόφαση.

Ένας Ινδός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση υπό τον όρο ότι θα πλύνει και θα σιδερώσει, με δικά του έξοδο, τα ασπρόρουχα όλων των γυναικών του χωριού του για έξι μήνες.

Ο Λαλάν Κουμάρ, 20 ετών, πλύστης το επάγγελμα, θα πρέπει να αγοράσει τα απορρυπαντικά και όλα τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο και το σιδέρωμα των ασπρορούχων περίπου 2.000 γυναικών της Ματζόρ, του χωριού του που βρίσκεται στο κρατίδιο Μπίχαρ (βορειοανατολική Ινδία), σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που έγινε σήμερα γνωστή.

Ο Σαντός Κουμάρ Σινγκ, αξιωματικός της αστυνομίας του τομέα Μαντουμπάνι, στο κρατίδιο Μπίχαρ, δήλωσε στο AFP πως ο Κουμάρ είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο, κυρίως για απόπειρα βιασμού. Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τη δίκη του.

"Όλες οι γυναίκες του χωριού είναι ευτυχισμένες με την απόφαση του δικαστηρίου", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νασίμα Χατούν, εκ μέρους του συμβουλίου του χωριού.

"Είναι μια ιστορική απόφαση. Θα εμπεδώσει τον σεβασμό για τις γυναίκες και θα βοηθήσει να προστατευθεί η αξιοπρέπειά τους", πρόσθεσε η Νασίμα Χατούν, μία από τους αξιωματούχους του χωριού που θα επιτηρεί τον Λαλάν.

Οι κάτοικοι του χωριού εκτιμούν πως η απόφαση αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο καθιστώντας την εγκληματικότητα κατά των γυναικών ένα θέμα δημόσιας συζήτησης και συζήτησης στην κοινότητά τους.

"Είναι ένα σημαντικό στάδιο και ένα είδος διαφορετικής τιμωρίας που στέλνει ένα μήνυμα στην κοινωνία", δήλωσε η Αντζούμ Περουίν, μια κάτοικος του Ματζόρ.

Στην Ινδία οι νόμοι έχουν γίνει πιο αυστηροί για τους βιαστές μετά τον ομαδικό βιασμό μιας νεαρής γυναίκας, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της το 2012 στο Νέο Δελχί. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ σε όλο τον κόσμο.

Περισσότεροι από 28.000 βιασμοί αναφέρθηκαν στη χώρα το 2020. Η αστυνομία επικρίνεται από καιρό ότι δεν κάνει αρκετά προκειμένου να προβλέψει τα βίαια εγκλήματα και να οδηγήσει τους δράστες σεξουαλικών επιθέσεων στα δικαστήρια.

