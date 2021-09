Τοπικά Νέα

Φωτιά στα Χανιά

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από γης και αέρος για την κατάσβεση της.

Σε εξέλιξη σε πλαγιά και σε δύσβατο σημείο στην ορεινή περιοχή Πλακάλωνα του Δήμου Πλατανιά βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι.

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στα Χανιά.

