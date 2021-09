Κοινωνία

Δανιηλίδης για αντιεμβολιαστές: Τους υποκινούν Χρυσαυγίτες, μοναχοί και αναρχοαριστεριστές

Ποιους "δείχνει" ο Δήμαρχος Συκεών, μιλώντας στον ΑΝΤ1,ως υπαίτιους της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης στη Θεσσαλονίκη.

"Χρυσαυγίτες, μοναχοί και αναρχοαριστεριστές υποκινούν τους αντιεμβολιαστές στη Θεσσαλονίκη", τόνισε ο Δήμαρχος Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

"Ανώτερα και μεσαία στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, ακόμα και μέσα απο τις φυλακές, δίνουν την γραμμή των κινητοποιήσεων και τον επεισοδίων", εξήγησε ο δήμαρχος Συκεών

Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, λειτουργούν παραθρησκευτικές και παραεκκλησιαστικές οργανώσεις, οι οποίες συμβάλλουν, επίσης, ενεργά στο αντιεμβολιαστικό κίνημα.

"Σταθερά στο πλευρό των αντιεμβολιαστών στέκονται και Μονές στο Άγιο Όρος καθώς και μοναχοί σε σκήτες " πρόσθεσε ο δήμαρχος Συκεών.

Το εκρηκτικό μίγμα των αντιεμβολιαστών στη Θεσσαλονίκη συμπληρώνουν αναρχοαριστεριστές "οι οποίοι κάτω από άλλο πρίσμα, του δήθεν αντικρατισμού, συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και τα επεισόδια".

Ο κ. Δανιηλίδης, καταλόγισε, τέλος, "ευθύνες τόσο στην Πολιτεία όσο και τους επιστήμονες" για το κίνημα των αντιεμβολιαστων στη Θεσσαλονίκη και το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμών.

