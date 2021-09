Κόσμος

Γερμανία – Εκλογές: ντέρμπι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό δυο μέρες πριν τις εκλογές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προκύψει Κυβέρνηση συνασπισμού.

Στις δύο μονάδες έχει περιοριστεί η διαφορά μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) δύο μέρες πριν από τις εκλογές, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το Πολιτικό Βαρόμετρο του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το SPD παραμένει στο 25%, ενώ CDU/CSU κερδίζουν μια μονάδα και ανεβαίνουν στο 23%. Οι Πράσινοι κερδίζουν 0,5% και βρίσκονται στο 16,5%, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) χάνει μία μονάδα και περιορίζεται στο 10% και Φιλελεύθεροι (FDP) και Αριστερά διατηρούν τις δυνάμεις τους, με 11% και 6% αντίστοιχα.

Εάν αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνονταν στην κάλπη, τη μεγαλύτερη πλειοψηφία θα είχε ο συνασπισμός SPD - CSU/CSU, αλλά τα ποσοστά θα επαρκούσαν και για άλλους συνδυασμούς, όπως SPD - Πρασίνων - FDP, CDU/CSU-Πρασίνων - FDP και SPD - Πρασίνων - Αριστεράς.

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα των υποψηφίων για την Καγκελαρία, ο Όλαφ Σολτς (SPD) κερδίζει την εμπιστοσύνη του 64% των ερωτηθέντων, ο Άρμιν Λάσετ (CDU/CSU) του 26% και η Αναλένα Μπέρμποκ του 25%. Αντίστοιχα, το 47% θα ήθελε τον κ. Σολτς για Καγκελάριο, το 20% τον κ. Λάσετ και το 16% την κυρία Μπέρμποκ.

Στην ίδια δημοσκόπηση πάντως το 35% των ψηφοφόρων δήλωσε αναποφάσιστο για το εάν θέλει καν να ψηφίσει και το ποιο κόμμα θα επέλεγε.

