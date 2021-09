Υγεία - Περιβάλλον

Πες αντίο στα μαύρα στίγματα με… ντομάτα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φυσική θεραπεία με ντομάτα υπόσχεται εξαιρετικά αποτελέσματα για το δέρμα

Μαύροι Πόροι: Το αιώνιο πρόβλημα!

Ξέρω πως παρά το γεγονός οτι συχνά-πυκνά επισκέπτεσαι την δερματολόγο σου και υποβάλλεσαι σε καθαρισμούς, εξακολουθείς να ταλαιπωρείσαι απο αυτούς τους ακαλαίσθητους μαύρους πόρους!

Το πρόβλημα είναι έντονο και μας χτυπά τις γυναίκες απο πολλαπλά μέτωπα.

Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί πως μπορούμε τόσο εγώ, όσο και εσύ να προλάβουμε και να καταπολεμήσουμε το κακό!

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Σπαρακτικό “αντίο” στην αδικοχαμένη Δώρα (εικόνες)

Μοντέλο με κοκαΐνη: “θρίλερ” με τα δακτυλικά αποτυπώματα στις δόσεις

“The 2Night Show”: ο συμπαρουσιαστής και οι πρώτοι καλεσμένοι (εικόνες)