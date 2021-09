Πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης: Ξανά υποψήφιος στην Αθήνα

Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις που θέλουμε να τηρήσουμε, τόνισε ο δήμαρχος της Αθήνας

Επιβεβαίωσε ο Κώστας Μπακογιάννης τη νέα υποψηφιότητα του τον Δήμο της Αθήνας μιλώντας για το μεγάλο πρόγραμμα έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο αλλά και στις γειτονιές της πόλης.

«Θέλει χρόνο για να φανεί η διαφορά» ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, στα Παραπολιτικά, και σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι ανοικτά 64 έργα. «Δεν μιλάμε για αυτά που θα κάνουμε, που έχουμε δρομολογήσει και θα ξεκινήσουμε τους επόμενους μήνες. Δεν σας μιλάω για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν μιλάω για τα Προσφυγικά, για το λόφο του Στρέφη που θα αρχίσει μέχρι το τέλος του χρόνου ή την ακαδημία Πλάτωνος που θα αρχίσει στις αρχές του επόμενου, σας μιλάω για αυτά που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά μέτωπα εργασίας σε όλη την πόλη».

Ο κ. Μπακογιάννης ερωτηθείς για τα θέματα ασφάλειας στην πόλη ανέφερε ότι έχει υπάρξει πρόοδος αλλά ζήτησε μεγαλύτερη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

«Η Αθήνα είναι υποχρέωση του δήμου. Δεν θα πετάξω το μπαλάκι της ευθύνης. Οφείλω να πω ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς. Δεν είναι αρκετοί», δήλωσε και πρόσθεσε «Είναι αδιανόητο να υπάρχουν τόσο λίγοι αστυνομικοί για μια τόσο μεγάλη πόλη».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του Δήμου με την ΕΛΑΣ, δήλωσε πως έχει συσταθεί ένα συντονιστικό με την Αστυνομία εδώ και δυο χρόνια. «Έχουμε δηλαδή μια επιτελική δομή που μας επιτρέπει, πάντα ο καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όχι μόνο να ανταλλάσσουμε πληροφορίες αλλά να συντονιζόμαστε, να έχουμε έναν κοινό προγραμματισμό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος. Η Αθήνα του 2021 δεν είναι η Αθήνα το 2019».

Νέα υποψηφιότητα

Τέλος ερωτηθείς εάν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τον δήμο της Αθήνας, ο κ. Μπακογιάννης το επιβεβαίωσε.

«Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις που θέλουμε να τηρήσουμε. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Καθετί που κάνουμε είναι μια μάχη. Έχουμε χάσει μια δεκαετία λόγω της κρίσης».

