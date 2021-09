Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκλεισε και τρίτο τμήμα σχολείου

"Λουκέτο", λόγω κρουσμάτων κορονοϊού σε μαθητές

Το τρίτο τμήμα σχολείου που κλείνει λόγω κρουσμάτων κορονοϊού σε μαθητές είναι στο χωριό Μούλκι του δήμου Σικυωνίων, στην Κορινθία.

Πρόκειται για το τμήμα ΣΤ’2, που θα παραμείνει σε αναστολή από σήμερα, 24/09, έως τις 3 Οκτωβρίου.

Τα δύο πρώτα τμήματα σχολείου που μπήκαν σε αναστολή λόγω κορονοϊού ήταν στη Θεσσαλονίκη, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης-Συκεών.

