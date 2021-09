Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Σπαρακτικό “αντίο” στην αδικοχαμένη Δώρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Με δάκρυα στα μάτια και ένα απέραντο “Γιατί;” στα χείλη τους, συγγενείς και φίλοι “αποχαιρέτησαν” την αδικοχαμένη Δώρα, που δολοφονήθηκε με καραμπίνα από τον πρώην σύντροφό της.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην εκκλησία όπου εφημέριος είναι ο αδερφός του πατέρα του θύματος, για να ακολουθήσει η ταφή στο νεκροταφείο Ταξιαρχών Ρόδου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του δολοφόνου και μετέπειτα αυτόχειρα. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στα Κοσκινού.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου: Οι διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Θάνος Πλεύρης

Κορονοϊός - Σαρηγιαννίδης: Πρόστιμο στον πατέρα αρνητή των self tests

Ολυμπιακός - Φορτούνης: Τροχαίο για τον ποδοσφαιριστή (εικόνες)