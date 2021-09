Κοινωνία

Φωτιά στα Άγναντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πυρκαγιά στην Πηνεία.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή του χωριού Αγνάντα στην Πηνεία Ηλείας.

Η φωτιά καταστρέφει δασική έκταση, κοντά σε περιοχή που είχε καεί το 2018.

Στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις από την Π Υ Αμαλιάδας και όμορες υπηρεσίες...

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά μαίνεται σε δύσβατο σημείο, μέσα σε χαράδρα και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγναντα του δήμου Ήλιδας Ηλείας επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 24, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα γύριζα στα Σεπόλια να πουλάω cd για να έχω τον πατέρα μου

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και βοριάδες το Σάββατο

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: πανάδες, κορεσμένα λιπαρά και αγγεία