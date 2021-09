Πολιτική

Πέτσας για ΔΕΗ: ήταν “χρυσός” και ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε “κάρβουνο”

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τα πρόστιμα στους δημοσίους υπαλλήλους που δεν παρουσιάζουν τεστ για τον κορονοϊό και τα αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές.

«Δεν υπάρχει κόστος για τον δημόσιο υπάλληλο που είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, σε σχέση με τα μέτρα για τον κορονοϊό, όμως όσοι δεν τηρούν τους κανόνες, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 300 ευρώ εάν πρόκειται για πλήρους απασχόλησης και πρόστιμο 150 ευρώ εάν πρόκειται για εργαζόμενο μερικής απασχόλησης», είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, σχετικά με την ποινή που προβλέπεται για ανεμβολίαστους δημοσίους υπαλλήλους που μεταβαίνουν στην εργασίας τους, δίχως να έχουν υποβάλλει το αποτέλεσμα του τεστ διάγνωσης κορονοϊού, που προβλέπεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Ο κ. Πέτσας, αναφορικά με την λειτουργία των Πανεπιστημίων, είπε ότι «είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά εμβολιασμού των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στα Πανεπιστήμια, καλούμε όλους να εμβολιαστούν».

«Αν καταστεί αναγκαίο, θα υπάρξει επέκταση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, αυτήν την ώρα δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη», επεσήμανε ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών.

Ακόμη, σε ότι αφορά των θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών, έναντι ισχυρών καιρικών φαινομένων τον χειμώνα, ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι «σε 45 ημέρες θα γίνονται τα αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές», με στόχο να υπάρξει άμεση προστασία τους.

Απαντώντας σε σχόλιο δημοσιογράφου είπε ότι «Την λέξη «ντροπή» πρέπει να την ακούσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που δεν ψήφισε τα μέτρα για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που επλήγησαν».

Εξήγησε ακόμη ότι «τα αντιδιαβρωτικά έργα, όπως τα κορμοφράγματα, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσουν και να γίνουν, ενώ τα αντιπλημμυρικά έργα ανατέθηκαν στις Περιφέρειες που διαθέτουν την τεχνογνωσία και μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα».

Για την ΔΕΗ και τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι «κάποιοι οι οποίοι είχαν χρυσό στα χέρια τους τον έκαναν κάρβουνο. Θυμίζω τον Μάιο του 2019 η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ ήταν περίπου 1,40 ευρώ, σήμερα είναι κοντά στα 8 ευρώ και είχε ξεπεράσει τα 10 ευρώ πριν ανακοινωθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Κανείς δεν ξεπουλάει τίποτα. Στόχος είναι η αξιοποίηση και ιδιωτικών κεφαλαίων, με την εταιρεία πάντοτε υπό τον έλεγχο του Κράτους, ώστε να υπάρξουν επενδύσεις και να υπάρξει τελικά όφελος για τους καταναλωτές, σε ότι αφορά τις τιμές του ρεύματος».