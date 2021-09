Τεχνολογία - Επιστήμη

Σαρηγιάννης - κορονοϊός: δεκάδες χιλιάδες κρούσματα σε παιδιά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξήγησε την μεγάλη ανησυχία του για το άνοιγμα συγκεκριμένων ΑΕΙ. Αίσθηση προκαλούν οι εκτιμήσεις για τα κρούσματα σε μαθητές έως το τέλος του έτους.

Το 44% των νέων κρουσμάτων, την περίοδο από το άνοιγμα των σχολείων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, θα αφορά σε παιδιά, σε μαθητές, είπε ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Αναφερόμενος στην σταθεροποίηση των κρουσμάτων, είπε σε αυτό συμβάλλουν ο μειωμένος ρυθμός εμβολιασμών έναντι του κορονοϊού, ο καλοκαιρινός καιρός των προηγούμενων εβδομάδων και ο υψηλός αριθμός των τεστ που γίνονται.

Όπως τόνισε ανησυχεί για το άνοιγμα των πανεπιστημίων, ειδικά σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας όπου υπάρχει αυξημένο επίπεδο διασποράς και σημαντική πίεση στο Σύστημα Υγείας, καθώς οι Σχολές ανοίγουν μόνο στην βάση του εμβολιασμού. Αν το ποσοστό των ανεμβολίαστων φοιτητών που υπάρχει, λειτουργήσει χωρίς την λήψη άλλων μέτρων προστασίας, αν έρθουν πολύ κοντά στα αμφιθέατρα ή στην ώρα των πειραμάτων, υπάρχει αυξημένος φόβος για διασπορά, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης είπε ότι στην περιοχή του και σε σχολεία με αυξημένα κρούσματα θα έπρεπε να υπάρχει μονίμως κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, καθώς τίθεται εν αμφιβόλω, όπως σημείωσε με νόημα, αν όλοι οι γονείς κάνουν σωστά και όπως πρέπει τα self test στους μαθητές, ενώ επανέλαβε την πρόταση του να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και σε άλλες κατηγορίες εργαζόμενων σε ευαίσθητους τομείς, όπως οι εργαζόμενες στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που κρατούν μωρά στις αγκαλιές τους, όπως οι εκπαιδευτικοί και όπως οι εργαζόμενοι σε δομές που έρχονται σε τακτική επαφή με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοψάλτης - ΟΑΕΔ: προγράμματα για άνεργους και στήριξη σε νέα ζευγάρια

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα γύριζα στα Σεπόλια να πουλάω cd για να έχω τον πατέρα μου

Σχολική τροχονόμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο