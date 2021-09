Κόσμος

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ιράν: 15χρονος ήρωας έσωσε γυναίκες πριν ξεψυχήσει

Το Ιράν χαιρετίζει τη "θυσία" ενός 15χρονου, που έχασε τη ζωή του, αφότου έσωσε δύο γυναίκες σε μια πυρκαγιά.

Το Ιράν απέτισε φόρο τιμής σήμερα σε έναν έφηβο, τον οποίο χαρακτήρισε «ήρωα», αφότου υπέκυψε χθες στα σοβαρά εγκαύματα που είχε υποστεί σε μια πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια της οποίας έσωσε δύο γυναίκες.

Η φωτιά ξέσπασε στις 9 Σεπτεμβρίου στο Ιζέχ (νοτιοδυτικά), σε ένα διαμέρισμα ενός κτιρίου, όπου διέμενε ο 15χρονος Αλί Λαντί, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Ο 15χρονος κατάφερε να βγάλει δύο γυναίκες έξω από το διαμέρισμα, στο οποίο είχε ξεκινήσει η φωτιά, όμως ενώ προσπαθούσε να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι φλόγες να εξαπλωθούν περαιτέρω, υπέστη σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο έφηβος πέθανε χθες, έχοντας υποστεί «εγκαύματα στο 90% του σώματός του», ανέφερε σε ένα δελτίο τύπου το νοσοκομείο Emam Kazem στο Ισφαχάν (κέντρο), όπου είχε διακομιστεί.

Οι δύο γυναίκες, μια 80χρονη και η κόρη της, υπέστησαν επιφανειακά εγκαύματα, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Χρήστες των ιρανικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαιρέτισαν σήμερα «το θάρρος ενός πραγματικού ήρωα». Η φωτογραφία του 15χρονου, να χαμογελάει, δέσποζε στο πρωτοσέλιδο των περισσότερων εφημερίδων της χώρας.

Το γραφείο του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επικοινώνησε με την οικογένεια Λαντί για να μεταφέρει τα συλλυπητήριά του, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Η ιστορία του Ιράν είναι εμπλουτισμένη από πολλές (…) θυσίες ηρώων, που έχασαν τη ζωή τους για τα ανθρώπινα ιδανικά», έγραψε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της προεδρίας.

