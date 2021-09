Κοινωνία

Ελβετία - Δημοψήφισμα: “ναι” στον γάμο ομοφυλόφιλων

Ηχηρό "ναι" στο δημοψήφισμα για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών.

Η Ελβετία φαίνεται πως λέει ένα ηχηρό «ναι» στον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών στο δημοψήφισμα που οργανώθηκε σήμερα, με σχεδόν τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων να τάσσονται υπέρ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν, μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων.

Βάσει των πιο πρόσφατων εκτιμήσεων του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων gfs.bern, το «ναι» συγκεντρώνει ποσοστό 64%, με ένα περιθώριο λάθους +-2%.

Αυτό το αποτέλεσμα, προς το παρόν προσωρινό όμως που δεν μπορεί να αντιστραφεί, ξεπερνά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, οι οποίες προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος, σε μια πρωτοβουλία στην οποία αντιτίθεντο το λαϊκιστικό κόμμα SVP-UDC, πρώτο κόμμα στη χώρα και ορισμένες θρησκευτικές οργανώσεις.

«Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα», έλεγαν όλοι στο αρχηγείο των υποστηρικτών του "ναι", που στήθηκε σε ένα εστιατόριο στη Βέρνη και στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί 200-250 άνθρωποι.

