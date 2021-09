Αθλητικά

Formula 1: ο Λούις Χάμιλτον νικητής στο Σότσι

Την πρώτη θέση στο γκραν πριν του Σότσι κέρδισε ο Λούις Χάμιλτον, πετυχαίνοντας την 100η νίκη του.

Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε τη νίκη στο ρωσικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα στην πίστα του Σότσι, που είναι και ο 15ος συνολικά αγώνα της εφετινής χρονιάς.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes έφθασε τις 100 νίκες στην καριέρα του και ανέβηκε στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης.

Σε έναν αγώνα, που η βροχή στο τέλος έπαιξε σημαντικό ρόλο στον τερματισμό των οδηγών, δεύτερος τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), αν και εκκίνησε από την τελευταία θέση και τρίτος ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ferrari).

