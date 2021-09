Πολιτική

Τουρκία: νέα Navtex για έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ

Το Nautical Geo που πραγματοποιούσε έρευνες ανατολικά της Κρήτης για τον αγωγό East Med κινείται προς την κυπριακή AOZ.

Προκαλεί εκ νέου η Τουρκία λίγο πριν την έναρξη της άτυπης τριμερούς στη Νέα Υόρκη για εξεύρεσή κοινού εδάφους μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Η Άγκυρα εξέδωσε Navtex για το σκάφος Bilim 1 για ωκεανογραφικές έρευνες στη κυπριακή ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Ρόδου.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξέδωσε αντι-Navtex.

Παράλληλα, το Nautical Geo που πραγματοποιούσε έρευνες ανατολικά της Κρήτης για τον αγωγό East Med κινείται προς την κυπριακή AOZ για συνέχιση των εργασιών του.

Το ΚΣΕΔ, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, εξέδωσε Navtex για δέσμευση της περιοχής ερευνών με την Τουρκία να περνά στην αντεπίθεση και να εκδίδει αντι-Navtex.

