Σεισμός - Παπαδόπουλος: η Θήβα μας “προβληματίζει”, μετά την Κρήτη

Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Τι λέει για την αλλαγή όλου του σεισμικού τοπιίου στην Ελλάδα, μετά τα 5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι.

"Αλλάζει το σεισμικό τοπίο στην Ελλάδα" τόνισε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος με αφορμή τον φονικό σεισμό στην Κρήτη.

Όπως εξήγησε ο Διευθυντής Ερευνών Σεισμολογίας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, "ο σεισμός στην Κρήτη είναι ο πρώτος από το 1900, είναι ένα ρήγμα που δεν γνωρίζαμε και δείχνει ότι σεισμικές δονήσεις μπορούν να γίνουν σε καθε γωνιά της Ελλάδας" .

"Η Κρήτη έγραψε ιστορία. Είχαμε την εντύπωση ότι οι δονήσεις θα ήταν μόνο υποθαλάσσιες" πρόσθεσε . Σημείωσε , πάντως, ότι η Επιτροπή Σεισμικου Κινδύνου "έβλεπε" τα επικίνδυνα σημάδια

Ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε ανησυχία κυρίως για την Θήβα. όπου υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα από τις 24 Ιουλίου, και έχει ήδη απασχολήσει σύσκεψη της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου.

Εκτίμησε ότι τα 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη, "μάλλον ήταν ο κύριος σεισμός καθώς εξελίσσεται ομαλά η πλούσια μετασεισμική ακολουθία". Συνέστησε στους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα σπίτια ή τα καταστήματά τους, εάν δεν ελεγθούν απο μηχανικούς.

"Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εκπαίδευση των κατοίκων σε όλη την Ελλάδα", κατέληξε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

