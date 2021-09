Κόσμος

Βρετανία – έλλειψη καυσίμων: Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις

Με τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων υπολογίζει να λύσει το "γόρδιο δεσμό" με τα καύσιμα η Βρετανία.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θέτει σε ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων για τη διαχείριση μιας κρίσης στην αλυσίδα εφοδιασμού, που οδήγησε σε ελλείψεις καυσίμων στα πρατήρια, εξαιτίας αγορών πανικού εκ μέρους των αυτοκινητιστών.

Η απόφαση για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ακολουθεί την εκτεταμένη έλλειψη οδηγών φορτηγών που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού για τους εμπόρους λιανικής και τα εστιατόρια κατά τους λίγους τελευταίους μήνες, με συνέπεια σημαντικές ποσότητες καυσίμων να μη φτάνουν στα πρατήρια εφοδιασμού.

Μία προειδοποίηση για ελλείψεις στα καύσιμα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας οδήγησε σε αγορές πανικού, με μεγάλες ουρές αυτοκινήτων να περιμένουν για ώρες προκειμένου να εφοδιαστούν με καύσιμα και είχε αποτέλεσμα την έλλειψη καυσίμων στους σταθμούς ανεφοδιασμού σε πόλεις σε όλη τη Βρετανία.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την έκδοση προσωρινής βίζας για 5.000 ξένους οδηγούς φορτηγών, την αναστολή της εφαρμογής νόμων περί ανταγωνισμού και την παρακίνηση πρώην οδηγών να επιστρέψουν στο επάγγελμα, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπισης της έλλειψης οδηγών.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι θα θέσει τώρα σε ετοιμότητα έναν περιορισμένο αριθμό στρατιωτικών οδηγών βυτιοφόρων, ώστε να αναπτυχθούν αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Αν και η βιομηχανία των καυσίμων αναμένει ότι η ζήτηση θα επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα στις επόμενες ημέρες, είναι σωστό να λάβουμε αυτό το απαραίτητο προληπτικό μέτρο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Επιχειρηματικότητας Κουάσι Κουάρτεγκ, αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

«Εφόσον χρειαστεί, η ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού θα παράσχει στην αλυσίδα εφοδιασμού πρόσθετη δυνατότητα μεταφοράς καυσίμων, ως ένα προσωρινό μέτρο, ώστε να βοηθήσει στη χαλάρωση των πιέσεων που προκαλούνται από εξάρσεις στη ζήτηση καυσίμων σε τοπικό επίπεδο».

Οι οδηγοί βυτιοφόρων του στρατού θα λάβουν ειδική εκπαίδευση πριν από την ανάπτυξή τους, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η βιομηχανία καυσίμων ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων και ότι το ζήτημα σχετίζεται με τη μεταφορά βενζίνης και πετρελαίου στα σημεία λιανικής πώλησης.

«Καθώς αρκετά αυτοκίνητα έχουν τώρα περισσότερα καύσιμα από το συνηθισμένο επίπεδο πλήρωσής τους, αναμένουμε ότι η ζήτηση αυτή, θα επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα της μέσα στις επόμενες ημέρες, χαλαρώνοντας τις πιέσεις στα σημεία πώλησης καυσίμων των πρατηρίων. Ενθαρρύνουμε τον καθένα να αγοράσει καύσιμα, όπως θα αγόραζε κανονικά», ανέφερε κοινή ανακοίνωση των εταιριών καυσίμων.

