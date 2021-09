Πολιτική

Σεισμός στην Κρήτη: Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα για τους σεισμόπληκτους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού επισκεφτεί τις περιοχές που επλήγησαν, θα ανακοινώσει το πλέγμα των μέτρων που έχει ετοιμάσει ήδη η κυβέρνηση.

Μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας στο Παρίσι για την στρατηγική συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Κρήτη για να δει από κοντά τις σεισμόπληκτες περιοχές.

Η κρατική ενίσχυση που θα καταβληθεί άμεσα στους πληγέντες υπολογίζεται στα 25-30 εκατ. ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες ανάγκες για ενισχύσεις θα προκύψουν μετά τις αυτοψίες. Οι σχετικές διατάξεις ώστε να ενταχθούν σε καθεστώς κρατικής αρωγής οι περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από τον χθεσινό σεισμό, θα ψηφιστούν μέσα στην εβδομάδα. Ουσιαστικά και στην Κρήτη θα εφαρμοστεί το μοντέλο Καρδίτσας και Εύβοιας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει πάγιο πλαίσιο κρατικής αρωγής και σε αντίθεση με το παρελθόν που η βοήθεια δινόταν ανάλογα με την περίπτωση και με καθυστέρηση, πλέον οι σχετικές διαδικασίες στήριξης των πληγέντων συμπολιτών μας από τις διάφορες καταστροφές, έχουν τυποποιηθεί.

Στο Ηράκλειο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Στο Ηράκλειο και τις σεισμόπληκτες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης οι Τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Εσωτερικών Κώστας Ζαχαριάδης και Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Παππάς.

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Παππάς είπε, μεταξύ άλλων, "Ενημερωθήκαμε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τα πρώτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία και των υποδομών και των κατοίκων. Το φαινόμενο φαίνεται ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οπότε ο κόσμος πρέπει να έχει ψυχραιμία και πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλουμε να του συστήσουμε να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες υποδομές για τη στέγασή του και να αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση με την απαιτούμενη ψυχραιμία. Κάναμε καθαρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα βρεθεί στη θέση της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης που παροτρύνει να ληφθούν γρήγορα μέτρα για να απαλύνει η Πολιτεία τον πόνο που δημιούργησε η φυσική καταστροφή. Δεν θέλουμε να δούμε φαινόμενα που είδαμε σε άλλες φυσικές καταστροφές. Με λύπη θα φέρω ως παράδειγμα του τι συνέβη στη Λάρισα, στο χωριό Δαμάσι, όπου έξι μήνες μετά τον σεισμό τα χαλάσματα βρίσκονται ακριβώς στη θέση που βρέθηκαν μετά την καταστροφή".

Από την πλευρά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης, δήλωσε "Επισκεπτόμαστε σήμερα με εντολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα τις πληγείσες περιοχές για να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι την εξέλιξη του φαινομένου και τις καταστροφές που έχουν προκληθεί σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία από τη σεισμική δραστηριότητα. Η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες να ακούσει τα προβλήματά τους και τα αιτήματά τους να μην ξεχαστούν όταν θα αποσυρθούν τα φώτα της δημοσιότητας. Με αυτή την έννοια πρέπει να γίνει πλήρης, γρήγορη και άμεση καταγραφή των ζημιών, η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση και η επαναφορά της κανονικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών".

