Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Ο Ιμπραΐμοβιτς θα βρεθεί στον... δρόμο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επιθετικός έλαβε κλήση και θα αγωνιστεί στα επόμενα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι πιθανό να βρει μπροστά της η εθνική ομάδα, στην κρίσιμη αναμέτρηση της 12ης Οκτωβρίου με τη Σουηδία, για τον 2ο προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο, ο 40χρονος επιθετικός συμπεριλήφθηκε από τον Γιάνε Αντερσον στην αποστολή των Σκανδιναβών ενόψει του επόμενου «παραθύρου», όπου η Σουηδία υποδέχεται πρώτα το Κόσοβο (9/10) και στη συνέχεια το «γαλανόλευκο» συγκρότημα, στη "Friends Arena" της Σόλνα.

«Αποφάσισα να τον συμπεριλάβω, γιατί ελπίζω και πιστεύω ότι μπορεί να είναι εκεί και να συνεισφέρει. Έχει ένα χρονικό διάστημα τραυματισμού πίσω του, αλλά βελτιώνεται συνεχώς» αναφέρει σε δήλωσή του ο Σουηδός ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επέστρεψε πέρυσι στην εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, λόγω τραυματισμού. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο, αλλά και κάποιες ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα, δεν του έχουν επιτρέψει να αγωνιστεί φέτος παρά μόνο για 30 λεπτά με τη Μίλαν, ενώ θα απουσιάσει και από το αποψινό ματς των «ροσονέρι» με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκέτεμποργκ: έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών με τραυματίες (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Φορολοταρία: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 1000 ευρώ!