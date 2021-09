Υγεία - Περιβάλλον

Λινού - Κορονοϊός: Σε 15 δευτερόλεπτα η μετάδοση μεταξύ παιδιών (βίντεο)

Ανησυχία για την αύξηση κρουσμάτων. Τι είπε για τα παιδικά πάρτι και τα σχολεία.



Την ανησυχία της για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα και την αύξηση κρουσμάτων όταν πέσει η θερμοκρασία, εξέφρασε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού.

Όπως είπε υπάρχει ανησυχία γιατί ο ρυθμός εμβολιασμού είναι χαμηλός, γατί η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική παντού ενώ την ίδια ώρα πέφτει η θερμοκρασία και ο κόσμος θα είναι περισσότερο μέσα στα σπίτια.

Επίσης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι και οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα προστασίας και προτείνει τα παράθυρα να μένουν ανοικτά ακόμα με χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για το κόστος της θέρμανσης.

Για τα παιδικά πάρτι σημείωσε ότι καλό θα ήταν να γίνονται με λιγότερα παιδιά και με ανοιχτά παράθυρα, ενώ τόνισε ότι η μετάδοση του ιού μεταξύ των παιδιών γίνεται μέσα σε 15 δευτερόλεπτα

Σημείωσε ακόμα ότι είναι απαραίτητο να γίνει και το εμβόλιο της γρίπης από όλους, και από τους εμβολιασμένους για τον κορονοϊό, οι οποίοι όπως είπε «νομίζουν ότι δεν χρειάζονται μέτρα προστασίας». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον παράλληλο εμβολιασμό για την γρίπη και τον κορονοϊό.

Η κ. Λινού κάλεσε τους πολίτες άνω των 60 να κάνουν την τρίτη δόση, γιατί, όπως είπε δεν γνωρίζουμε σε τι ποσοστό προστατεύουν τα αντισώματα.

