Υγεία - Περιβάλλον

“Ίδρυμα Κλέων Τσέτης”: δωρεά στην Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ

Σε δωρεά ενός διαδραστικού αμφιθεάτρου, ενός έργου πνοής για την νέα γενιά φαρμακοποιών, προχώρησε το “Ίδρυμα Κλέων Τσέτης”.

Στη δωρεά ενός νέου σύγχρονου και τεχνολογικά άρτιου αμφιθεάτρου 100 θέσεων, προϋπολογισμού ύψους 120.000 ευρώ, για τη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών του ΕΚΠΑ, προχώρησε το Ίδρυμα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη.

Η επικεφαλής του Ιδρύματος, φαρμακοποιός MSc, CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, πρόεδρος του Global Compact Network Hellas, και μέλος ΔΣ του ΣΕΒ κυρία Ιουλία Τσέτη, πραγματοποίησε τα εγκαίνια της Αίθουσας το απόγευμα της Δευτέρας 27 Σεπτεμβρίου 2021, παρουσία του προέδρου του Φαρμακευτικού τμήματος Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ Λέανδρου Σκαλτσούνη, του Πρύτανη του ΕΚΠΑ καθηγητή Αθανάσιου Μελέτη Δημόπουλου, των Αντιπρυτάνεων Νικόλαου Βούλγαρη και Αθανάσιου Τσακρή, του Κοσμήτωρα της Σχολής επιστημών Υγείας Μανώλη Πικουλή και πολλών προέδρων, από τα τμήματα του ΕΚΠΑ.

Για την συμβολή του Ιδρύματος ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ενέργειες της πανεπιστημιακής κοινότητας, μίλησε η καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Χαρά Σπηλιοπούλου.

Η δωρεά του αμφιθεάτρου- που έχει όλες τις δυνατότητες διαδικτυακής και διαδραστικής εκπαίδευσης των φοιτητών- πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Το νέο αμφιθέατρο της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ, φέρει το όνομα «Ίδρυμα Κλέων Τσέτης», εμπνευστή και δημιουργού των φαρμακοβιομηχανιών Uni-pharma & InterMed, ο οποίος υπήρξε ένα ανήσυχο ερευνητικό πνεύμα, δημιουργικός φαρμακοποιός, ευφυής βιομήχανος και αλληλέγγυος εργοδότης. Ενέπνευσε με το έργο του, το παράδειγμά του, την αξιοσημείωτη κοινωνική του προσφορά και το ήθος του, μία ολόκληρη γενιά φαρμακοποιών και πανεπιστημιακών, ενώ τα πολύτιμα διδάγματά του, τα ακολουθούν μέχρι και σήμερα, οι 568 και πλέον, εργαζόμενοι του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη.

Η καθηγήτρια κυρία Σπηλιοπούλου, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Κλέωνα Τσέτη, ο οποίος σφράγισε μία ολόκληρη εποχή στη φαρμακοβιομηχανία και στην έρευνα.

Από την πλευρά της η κυρία Ιουλία Τσέτη, εξήρε το ρόλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «στην οικοδόμηση της δημιουργικής γνώσης, της έρευνας και της έκφρασης του θεσμού του Δημόσιου Πανεπιστημίου», υπογράμμισε ότι η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι λόγια αλλά πράξεις και αναφέρθηκε στην εμβληματική αυτή δωρεά, «η οποία συμπίπτει -όχι τυχαία- με τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική επανάσταση, μιας επανάστασης η οποία έστειλε το μήνυμα της Αληθινής ανεξαρτησίας και Εθνικής συνείδησης, κάτι που έχουμε ανάγκη περισσότερο σήμερα παρά ποτέ».

Και έκλεισε την ομιλία της, λέγοντας τα εξής:

«Το Όραμα μου είναι η χώρα μας να γίνει ένας κόμβος αριστείας, έρευνας και καινοτομίας με ουσιαστική διασύνδεση πανεπιστημίων, βιομηχανίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Με αυτές τις σκέψεις θεωρώ ότι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας δεν πρέπει να ξεχνούν την ακαδημαϊκή τους προέλευση αλλά να είναι πάντα δίπλα στο πανεπιστήμιο, με όποιο τρόπο αυτοί μπορούν, γιατί η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι λόγια είναι πράξεις! Επίσης να μην ξεχνάμε όλοι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων, ότι η προσωπική μας ανάπτυξη και η ανάπτυξη των πανεπιστημίων αποτελεί ένα αλληλένδετο ταξίδι».

Ευχήθηκε τέλος, «η αίθουσα που εγκαινιάζουμε να καταστεί εκκολαπτήριο νέων φαρμακοποιών που θα φέρουν ανατρεπτικές και καινοτόμες ανακαλύψεις στη θεραπευτική».

