Πλαστό rapid test: δύο συλλήψεις στο λιμάνι του Πειραιά

Νεαρός προσπάθησε να ταξιδέψει στα Χανιά με πλαστό πιστοποιητικό rapid test και κατέληξε στο κρατητήριο...

Για παράβαση του νόμου περί αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος (394 Π.Κ.) συνελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά ένας 19χρονος αλλοδαπός και ένας 28χρονος ημεδαπός, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου.

Στη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησαν τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι του Πειραιά, εντοπίστηκε ο 19χρονος να έχει προμηθευτεί αμφιβόλου γνησιότητας ιατρικό πιστοποιητικό RAPID TEST για ανίχνευση κορονοϊού, με σκοπό να επιβιβαστεί σε επιβατηγό πλοίο με προορισμό τα Χανιά.

Σύμφωνα το λιμενικό σώμα, ακολούθησε έλεγχος στο πρακτορείο, από το οποίο ο 19χρονος φέρεται να προμηθεύτηκε το εισιτήριό του και το ιατρικό πιστοποιητικό, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 28χρονος υπάλληλος σε αυτό, ενώ στην συνέχεια κατασχέθηκαν ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του πρακτορείου καθώς και το ποσό των χιλίων εξακοσίων εξήντα ευρώ (1.660 ευρώ).

Τη προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας και Ανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ κατασχέθηκαν το εισιτήριο και το πλαστό ιατρικό πιστοποιητικό.

