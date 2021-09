Παράξενα

Καλαμάρι - γίγας στο Μενίδι (βίντεο)

Δείτε πόσα κιλά και πόσο μήκος έχει το αλίευμα που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των καταναλωτών, αλλά και των ειδικών...

Ασυνήθιστα μεγάλο είναι το καλαμάρι, που αλιεύτηκε σε μεγάλο βάθος και κατέληξε σε ένα ιχθυοπωλείο, στο Μενίδι.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης του καταστήματος το καλαμάρι είχε μήκος 1,5 μέτρων και βάρος 18 κιλών.

Σημείωσε ότι «πιάστηκε στα 1.000 μέτρα βάθος», καθώς δεν ζει κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, όπως τα μικρότερα καλαμάρια και τα θράψαλα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όλη η ιχθυόσκαλα που το είδε… «έπαθε πλάκα», όλοι οι καπεταναίοι απόρησαν».

Σε ότι αφορά την τύχη του ασυνήθιστου αλιεύματος, ο ψαράς είπε ότι δεν θα ήθελε να καταλήξει στα τραπέζια και τα.. .στομάχια πελατών του, αλλά να χρησιμοποιηθεί για παιδευτικούς σκοπούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά «έχω καλέσει στο Πανεπιστήμιο και είπα στην καθηγήτρια, εάν θέλει να το προσφέρω για να το βαλσαμώσουν μέσα σε φορμόλη και να το βλέπουν οι φοιτητές, ει δυνατόν και να το ταριχεύσουν».

