Σεισμός στην Άνδρο

Πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου στην Άνδρο. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στα ανοιχτά της Άνδρου.

Σύμφωνα με τη μέτρηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο της δόνησης σημειώθηκε 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Άνδρου.

