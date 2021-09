Κοινωνία

Αθήνα: Φοιτητικό συλλαλητήριο και κλειστοί δρόμοι

Πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν φοιτητές.

Οι σπουδαστές ζητούν να ανοίξουν οι σχολές στις 4 Οκτωβρίου με διά ζώσης μαθήματα και τήρηση όλων των τηρουμένων μέτρων προστασίας.

Παράλληλα, απαιτούν την κατάργηση του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη και εναντιώνονται σε οποιαδήποτε σκέψη για νέο νόμο-πλαίσιο που θα περιλαμβάνει κλείσιμο και συγχωνεύσεις τμημάτων.

Σημειώνεται πως κλειστές είναι αυτή την ώρα οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας διεξάγεται με καθυστερήσεις

