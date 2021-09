Κοινωνία

Φωτιά στον Μαραθώνα

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Μαραθώνα με κατεύθυνση από το Γραμματικό προς το Σέσι.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στο Μαραθώνα και συγκεκριμένα από Γραμματικό προς Σέσι. Η φωτιά καίει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή έσπευσαν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται οικισμοί και η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία.

Στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Μαραθώνα επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2021

