Πελέ: ξεκινά χημειοθεραπεία μετά το εξιτήριο

Συνεχίζει τον αγώνα μετά την εγχείρηση αφαίρεσης όγκου από το παχύ έντερο.

Ο Πελέ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την εγχείρηση αφαίρεσης όγκου από το παχύ έντερο και ξεκινά άμεσα χημειοθεραπεία. Αυτό ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι θεράποντες ιατροί του "Albert Einstein" στο Σάο Πάολο όπου νοσηλεύτηκε τις τελευταίες εβδομάδες ο μύθος του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου.

Ο Πελέ, το «Μαύρο Διαμάντι» που σε λίγες εβδομάδες (23/10) κλείνει τα 81, υποβλήθηκε στην επέμβαση στις 4 Σεπτεμβρίου. Ήταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου τις επόμενες ημέρες, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε δωμάτιο.

Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην Ιστορία που έχει κατακτήσει τρία Παγκόσμια Κύπελλα, υπέφερε από προβλήματα στο ισχίο εδώ και χρόνια και δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του είχαν ήδη μειωθεί πριν από την πανδημία της Covid-19 και έκτοτε έχει κάνει λίγες περιττές εξόδους έξω από το σπίτι του κοντά στο Σάντος.

