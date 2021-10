Life

Γκλέτσος για Φιλιππίδη: Δεν θα κρεμάσουμε κανέναν (βίντεο)

Ο Απόστολος Γκλέτσος στο "Πρωινό" για κίνημα #Metoo, τις δηλώσεις της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον Πέτρο Φιλιππίδη και την θεατρική παράσταση του Λιγνάδη στις φυλακές.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο κίνημα #Metoo, σχολίασε τις δηλώσεις της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μίλησε για τη θεατρική παράσταση που ανέβασε ο Δημήτρης Λιγνάδης.

Σχετικά με το κίνημα #Metoo, ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε: «Ήταν ένα απόστημα που έπρεπε να σπάσει σίγουρα υπέρ των θυμάτων αλλά τελικά και υπέρ αυτών των ανθρώπων γιατί που θα φτάνανε. Και αυτούς τους ωφέλησε γιατί θα μπορούσαν να φτάσουν σε κάτι χειρότερο, όπως να έχουν πάρει μια ζωή. Μέσα στην τρέλα τους, μέσα σε αυτό το απίστευτο πράγμα που συνέβη μέσα στο κρανίο τους, θα μπορούσαν ακόμα και από λάθος να έχουν φτάσει και σε αυτό».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον Πέτρο Φιλιππίδη, είπε: «Δεν θα τον κρεμάσουμε, κανέναν δεν θα κρεμάσουμε. Υπάρχει μια συνθήκη για να μπορέσουμε να ζήσουμε και αυτή λέγεται κοινωνία, που έχει νόμους. Ό,τι πει η δικαιοσύνη».

Για την παράσταση που ανέβασε στις φυλακές Τρίπολης ο Δημήτρης Λιγνάδης γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά γι’ αυτή την κίνηση: «Οι φυλακές δεν είναι μόνο τιμωρία, είναι και τιμωρία. Εφόσον το προβλέπει το σωφρονιστικό σύστημα, βεβαίως και να κάνει θεατρική παράσταση».

Όσον αφορά στην προσωπική ζωή του και τη νέα σχέση του, ο Απόστολος Γκλέτσος δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο: «Δεν θέλω να σας πω κάτι γι’ αυτό».

