Η Μέρκελ… αρκουδάκι έχει γίνει ανάρπαστη! (βίντεο)

Ένα συλλεκτικό κομμάτι, αξίας πολλών δεκάδων ευρώ, που φτιάχνεται όλο με το χέρι, γνωρίζει “μεγάλες δόξες”.

Η Άγκελα Μέρκελ αποχωρεί. Μένει όμως το αρκουδάκι με τα χαρακτηριστικά της για να θυμίζει τα 16 χρόνια που πέρασε ως καγκελάριος από την πολιτική της Γερμανίας. Την ιδέα είχε ο Μάρτιν Χέρμαν. Είναι ιδιοκτήτης βιοτεχνίας που φτιάχνει αρκουδάκια.

Όχι κοινότυπα, αλλά που να έχουν τα χαρακτηριστικά πολιτικών παγκοσμίου βεληνεκούς. Όταν ο επισκέπτης μπαίνει στο μαγαζί του, έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται στο μουσείο Madame Tussauds, μόνο που δεν πρόκειται για κέρινα ομοιώματα. Βλέπει παντού αρκουδάκια με γνωστά χαρακτηριστικά από προσωπικότητες από όλον τον κόσμο, του παρελθόντος και του παρόντος.

Εκτός από τον Μπάρακ Ομπάμα και το βασιλιά Λουδοβίκο υπάρχουν αρκουδάκια που μοιάζουν στον Χέλμουτ Σμιτ, τη βασίλισσα Ελισάβετ, τον Καρλομάγνο, τον Μπίσμαρκ, αλλά κι άλλα με τη μάσκα του Τουταγχαμών. «Έχουμε μακρά παράδοση στη βιοτεχνία μας να φτιάχνουμε αρκουδάκια γνωστών πολιτικών όλων των βαθμίδων και χωρών» λέει ο Μάρτιν Χέρμαν.

«Το 2005 φτιάξαμε το αρκουδάκι Άντζι, όταν η Μέρκελ ανέλαβε καγκελάριος. Και στη συνέχεια είχαμε την ιδέα να φτιάξουμε άλλο ένα για να την τιμήσουμε μετά τα όσα επέτυχε επί 16 χρόνια». Το αρκουδάκι μοιάζει καταπληκτικά με τη Μέρκελ. Το ίδιο χτένισμα, το ίδιο κολιέ από πέρλες με τα χρώματα της γερμανικής σημαίας, το ίδιο μπλέιζερ και παντελόνι.

Ακόμη και τα δάχτυλά της είναι «πλεγμένα» σε σχήμα ρόμβου που συνηθίζει όταν στέκεται για να φωτογραφηθεί. Το αρκουδάκι έχει γίνει ανάρπαστο. «Οι πελάτες μας έχουν ξετρελαθεί, η πρώτη παραγωγή έχει εξαντληθεί. Έχουμε μακρά λίστα αναμονής για όποιον θέλει να παραγγείλει, τα πρώτα 500 κομμάτια έφυγαν σε λίγες ημέρες. Ο αγώνας για το αρκουδάκι Μέρκελ μόλις ξεκίνησε». Ένα από αυτά εστάλη ήδη στην Μέρκελ.

