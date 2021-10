Αθλητικά

Βόλος - Αστέρας Τρίπολης: Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα της Μαγνησίας (βίντεο)

Οι Βολιώτες επέστρεψαν, προσωρινά, στο “ρετιρέ” του βαθμολογικού πίνακα της Super League.

Την τέταρτη νίκη του στη φετινή σεζόν, που τον φέρνει έστω και προσωρινά, στην κορυφή της κατάταξης, σημείωσε ο Βόλος. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League, η ομάδα του Γκιγιέρμο Αμπασκάλ επικράτησε 2-1 του Αστέρας Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, χάρη στο πέναλτι του Τομ φαν Βέερτ (18’) και το πλασέ του Φράνκο Φεράρι (79’). Δεν ήταν αρκετό το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, από τον Κέβιν Σόνι (85’).

Οι Αρκάδες μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και απείλησαν δις την εστία του Βόλου: αρχικά το σουτ του Ρίτζις Κρέσπι (11’) πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Μάτιτς Κότνικ κι εν συνεχεία ο Σλοβένος τερματοφύλακας έδιωξε με δυσκολία την κεφαλιά του Χερόνιμο Μπαράλες (12’). Και οι φιλοξενούμενοι “πλήρωσαν” πολύ σύντομα τις χαμένες ευκαιρίες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, σε μια ακίνδυνη φάση, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, στη συνέχεια ανέτρεψε τον Αντριέν Ρεγκατίν, με τον Φαν Βέερτ (18’) να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν, ωστόσο ούτε το φάουλ του Φεντερίκο Άλβαρες (34’) ούτε το σουτ του Νταβίντ Καρμόνα (39’) είχαν ευτυχή κατάληξη.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, το γκολ του Φαούστο Γκρίλο των Θεσσαλών δε μέτρησε, έπειτα από τη χρήση του VAR, σε μια δύσκολη φάση. Στο 79’, όμως, ο Ρεγκατίν ήταν αυτός που έστρωσε την μπάλα στον Φεράρι που με πλασέ διαμόρφωσε το 2-0.

Πέντε λεπτά πριν το τέλος, με ωραία ατομική ενέργεια και σουτ, ο Σόνι μείωσε για τον Αστέρα Τρίπολης σε 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ, αφού η κεφαλιά του Κέβιν Ροσέρο στο 89’ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Το αποτέλεσμα κράτησε τον Αστέρα Τρίπολης του Μίλαν Ράσταβατς δίχως νίκη έπειτα από πέντε αγωνιστικές και χάρισε στον Βόλο την παρθενική νίκη επί των Αρκάδων σε επίπεδο Super League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ): Κότνικ (46’ Κλέιμαν), Πουρίτα, Ρομέρο, Γκρίλο, Φεράρι, Τσοκάνης, Μπαριέντος (73’ Σοάρες), Μπαρτόλο (59’ Ροσέρο), Ρεγκατέν, Φαν Βέερτ (86’ Τερεζίου), Φερνάντες (86’ Γκουλέν).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Πίτσου, Καστάνιο, Άλβαρες (75’ Τασουλής), Βαλιέντε (80’ Ιγκλέσιας), Μουνάφο, Κανελλόπουλος (63’ Μπενίτο), Μπαράλες (63’ Σόνι), Κρέσπι (75’ Ριέρα), Σίτο.

