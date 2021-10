Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Μπλόκο” και στους πλήρως εμβολιασμένους

Σε ποιες πόλεις απαγορεύεται η είσοδος στους ταξιδιώτες.

Παρά το γεγονός ότι τα αεροπορικά ταξίδια έχουν ομαλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν πόλεις όπου απαγορεύεται η είσοδος σε όλους, ακόμα κι αν έχουν εμβολιαστεί πλήρως

Πρόκειται για πόλεις ή χώρες, οι οποίες εξακολουθούν να ζουν αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη διασπορά του κορονοϊού και τη μετάδοση της μετάλλαξης Δέλτα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι πόλεις που δεν δέχονται επισκέπτες είναι οι εξής:

Όκλαντ (Νέα Ζηλανδία)

Πεκίνο (Κίνα)

Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία)

Βομβάη (Ινδία)

Σαγκάη (Κίνα)

Σίδνεϊ (Αυστραλία)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουν λάβει από την αρχή της πανδημίας εξαιρετικά αυστηρούς περιορισμούς, ενώ στο ίδιο πνεύμα έχει κινηθεί αρκετές φορές και η Κίνα

