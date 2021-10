Κόσμος

Alarm Phone: Εβδομήντα μετανάστες αγνοούνται στη Μεσόγειο

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν είχε αποπλεύσει από την δυτική Λιβύη πριν από τέσσερις ημέρες

Εβδομήντα μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος το οποίο είχε αποπλεύσει από την δυτική Λιβύη, εδώ και τέσσερις ημέρες, με προορισμό την Ευρώπη αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Alarm Phone.

«Εφυγαν από την Χομς και κάλεσαν πολλές φορές την Alarm Phone», αναφέρει στον λογαριασμό της στο Twitter η οργάνωση εθελοντών που διαχειρίζεται τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης για τους μετανάστες που βρίσκονται σε επισφαλή θέση.

«Οταν χάσαμε την επαφή, βρίσκονταν στην ζώνη έρευνας και διάσωσης της Μάλτας, σε απόσταση 11 μιλίων από τα ιταλικά ύδατα, αλλά δεν υπάρχει ίχνος διάσωσης ή άφιξής τους. Οι αρχές σιωπούν», αναφέρει η οργάνωση.

«Πώς 70 άτομα μπορούν να εξαφανισθούν στην θάλασσα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την ξηρά; Τι τούς συνέβη; Γιατί οι μαλτέζικες και ιταλικές αρχές αρνήθηκαν αρχικά να τους συνδράμουν και στην συνέχεια να δώσουν πληροφορίες για την τύχη τους», αναρωτιέται η Alarm Phone.

Σύμφωνα με απολογισμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στις αρχές του Σεπτεμβρίου τουλάχιστον 1.369 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να φθάσουν στην Ευρώπη από τις αρχές του 2021.

