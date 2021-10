Αθλητικά

“Σπάρταθλον”: Ο Φώτης Ζησιμόπουλος στον ΑΝΤ1 για τον θρίαμβό του (βίντεο)

Ένας 39χρονος αστυνομικός από το Αγρίνιο κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που κυριαρχεί στον θεσμό μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

21 ώρες 57 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Τόσο χρειάστηκε ο 39χρονος αστυνομικός από το Αγρίνιο, για να κερδίσει το “Σπάρταθλον”. Ο λόγος για τον Φώτη Ζησιμόπουλο που, τρέχοντας 246 χιλιόμετρα, έγινε ο δεύτερος Έλληνας μετά τον Γιάννη Κούρο, που κατέβηκε τις 22 ώρες στα 39 χρόνια του θεσμού.

Αναβιώνοντας την ιστορική κούρσα του Αθηναίου Φειδιππίδη, κατάφερε αυτό που μόνο τρεις Έλληνες έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα.

Ήταν 5 τα ξημερώματα όταν έφτασε από την Αθήνα στη Σπάρτη, με τον κόσμο να τον υποδέχεται με τιμές Ολυμπιονίκη.

Είναι πατέρας δύο παιδιών, αστυνομικός στο επάγγελμα και όμως συνεχίζει να προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του, ανοίγοντας το δρόμο για όλους εμάς και κάνοντάς μας περήφανους.

