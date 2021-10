Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η συγγνώμη και η προειδοποίηση

«Είναι η τελευταία φορά που επιτρέπουμε σε 50 ανεγκέφαλους να χαλάνε την ατμόσφαιρα και τον χρόνο και τον ρυθμό του παιχνιδιού”, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους, τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές της για τις δύο διακοπές στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (0-0), στο «Γ. Καραϊσκάκης», εξαιτίας των καπνογόνων.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ προειδοποίησε πως αυτή ήταν «η τελευταία φορά που επιτρέπουμε σε 50 ανεγκέφαλους να χαλάνε την ατμόσφαιρα και τον χρόνο και τον ρυθμό του παιχνιδιού».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός καταλήγει, «Και αυτοί αλλά και όσοι δεν μπορούν να τους ελέγξουν δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδό μας. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν θύρες του γηπέδου».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

Ζητάμε σαν ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συγγνώμη από τους φιλάθλους, τους προπονητές και τους αθλητές μας. Είναι η τελευταία φορά που επιτρέπουμε σε 50 ανεγκέφαλους να χαλάνε την ατμόσφαιρα και τον χρόνο και τον ρυθμό του παιχνιδιού. Και αυτοί αλλά και όσοι δεν μπορούν να τους ελέγξουν δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδό μας. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν θύρες του γηπέδου.

