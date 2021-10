Καιρός

Καιρός: Αραιές νεφώσεις την Δευτέρα

Αίθριος σε γενικές γραμμές ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Σε ποια επίπεδα θα κυμανθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση.



Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά, στο βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26-28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός σε γενικές γραμμές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-5, στα ανατολικά 6 και στα νότια το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2-4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η συννεφιά θα είναι κατά τόπους πιο πυκνή στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο κατά τόπους στην Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις το πρωί, κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς και στη νότια Κρήτη μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος σε γενικές γραμμές, με αραιές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Τρίτη

Αίθριος σε γενικές γραμμές προβλέπεται ο καιρός την Τρίτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά μεταβλητοί 3-4 και από το βράδυ νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά, στο βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26-28 βαθμούς Κελσίου.