Κοινωνία

Καιρός: Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος έπεσε κάτω από το μηδέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που σημειώθηκαν οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα στα ηπειρωτικά της χώρας, με τον υδράργυρο να πέφτει τοπικά κάτω και από το μηδέν.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βωβούσα Ιωαννίνων (-0,9) και στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-0,4).

Πάντως, σήμερα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά, στο βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26-28 βαθμούς Κελσίου.