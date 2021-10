Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Το “Πρωινό” στα χωριά της Ιωάννας και της κατηγορούμενης (βίντεο)

Σοκαρισμένες οι δύο κοινότητες. Τι αποκάλυψε γείτονας της Έφης για την εξομολόγηση της κατηγορούμενης στη μητέρα της.

Οδοιπορικό στην Αμφιλοχία έκανε ο Γρηγόρης Μπάκας, που επισκέφθηκε το Λουτρό (το χωριό της Ιωάννας Παλιοσπύρου, που έπεσε θύμα της άγριας επίθεσης με το βιτριόλι) και τον Σταθά (το χωριό της κατηγορούμενης) και μετέφερε αποκλειστικές πληροφορίες στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

Στο Λουτρό, οι κάτοικοι δηλώνουν σοκαρισμένοι στην τηλεοπτική κάμερα. Άνθρωποι που γνώριζαν από μικρή την άτυχη Ιωάννα και δεν μπορούν να πιστέψουν την επίθεση που της “σημάδεψε” τη ζωή.

Ο πατέρας της βρίσκεται σε έναν απομακρυσμένο οικισμό. Ο αδερφός της, Νίκος, εμφανίζεται σπάνια. Ενώ, από τον περασμένο Αύγουστο έχουν να δουν τη μητέρα της Ιωάννας, η οποία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της κόρης της.

Στον Σταθά, οι κάτοικοι δεν θέλουν να μιλούν για το περιστατικό. «Ο πατέρας ντρέπεται, όπως θα ντρεπόμουν κι εγώ», είπε κάποιος. Ένας γείτονας της κατηγορούμενης αποκάλυψε έναν διάλογο της Έφης με τη μητέρα της. Όταν τη ρώτησε «Γιατί;», η κατηγορούμενη φέρεται να απάντησε «Συγγνώμη, το έχω μετανιώσει…».

