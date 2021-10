Κοινωνία

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Καταγγελίες για οργανωμένο φασιστικό σχέδιο

Τι επικαλούνται μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Πρώτη καταδίκη μαθητή που φέρεται να συμμετείχε στα επεισόδια.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Για οργανωμένο φασιστικό σχέδιο, τάγματα εφόδου μέσα στα σχολεια και δολοφονικές επιθέσεις, μιλούν τα μέλη του ΚΚΕ, με αφορμή και τη χθεσινή άγρια επίθεση που δέχτηκαν στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Την ώρα που μοίραζαν φυλλάδια ακροδεξιά στοιχεία τους επιτέθηκαν με αλυσίδες τέιζερ και μαχαίρια.

"Όλες τους οι επιθέσεις, αυτές της προηγούμενης εβδομάδας και η χθεσινή σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ήταν ταχύτατες, καταδρομικού χαρακτήρα, με δολοφονικά εργαλεία . Χτυπούσαν και έφευγαν όπως ακριβώς κάνανε και τα τάγματα της εφόδου της Χρυσής Αυγής έχουμε στοιχεία και έχουμε ταυτοποίηση όλους όσους καθοδηγούσαν τις επιθέσεις....Υπάρχουν ντοκουμέντα για τις συνομιλίες τους, για το πώς συντονίζονται μεταξύ τους, για το πώς κλείνουν τα ραντεβού τους, για τους πραγματικούς τους στόχους,πραγματικά αν τα πάρει και τα διαβάσει κάνεις, ένα προς ένα, θα τρομάξει μόνο ένα από τα μηνύματα θα σας πω, σήμερα θα έχετε θάνατο...", τονίζει ο Κυριάκος Τσιαούσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ΕΚΘ

Μαθητές του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης που φαίνεται να ανήκουν στον ακροδεξιό πυρήνα, εμφανίζονται να ...καμαρώνουν για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή τους που διαφωνούσε με τις απόψεις τους: "να ξέρετε σήμερα ήταν και ένας μαθητής μέσα στο σχολείο μας που ήταν μέσα στην ΚΝΕ μόλις τον καταλάβαμε τον σαπισαμε στο ξύλο ασθενοφόρο τον πήρε μέσα στο σχολείο τον δειραμε"

Σε άλλο σημείο φαίνεται να οργανώνονται για το επόμενο χτύπημα: "παιδιά καλύτερα ελάτε στο ΕΠΑΛ γιατί θα έρθουν πάλι τα κουμούνια... Στο ΕΠΑΛ θα πάνε τα παιδιά που το οργανώνουν από τον Εύοσμο, απλά θεώρησαν ότι είναι ένα καλό σημείο συνάντησης για ασφάλεια, ώστε να πάμε όλοι μαζί στο ΕΠΑΛ μην την πέσουν σε άτομα που κυκλοφορούν μόνοι... Εξυπνο αλλά θα πρέπει να είστε ήδη στο ΕΠΑΛ"

"Εικόνες από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης όπου μαθητές φασίστες μέσα στον αύλειο χώρο του σχολείου χαιρετούν ναζιστικά και φωνάζουν Χάιλ Χίτλερ επιβεβαιώνουν τα εξής, η ομάδα αυτή είναι ναζιστική, φασιστική και για αυτό το λόγο είναι και εγκληματική", επισημαίνει ο Κυριάκος Τσιαούσης

"Οι δράστες έχουν σχέση με πολλά έχουν σχέση με τον υπόκοσμο με οπαδικά, με πολιτικούς χώρους ακροδεξιούς ...", συμπληρώνει ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής ΚΚΕ

Σήμερα στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης επικρατούσε ηρεμία, με το σχολείο πάντως να φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Μαθητές που φέρονται να εμπλέκονται στα επεισόδια των τελευταίων ημερών βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης μάλιστα ένας 18χρονος ήταν ο πρώτος που καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καθώς πάνω του βρέθηκε ένα σπρέι πιπεριού.

Αναβολή για να δικαστούν την Τετάρτη στο αυτόφωρο πήραν και οι τρεις μαθητές από το ΕΠΑΛ του Ευόσμου που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε επεισόδια την Παρασκευή.

Εχθές έγιναν και 16 προσαγωγές υπόπτων μετά τη δολοφονική επίθεση ακροδεξιών στοιχείων εναντίον μελών της ΚΝΕ στην Ηλιούπολη όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

