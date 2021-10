Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους για εμβολιασμούς: Δεύτερη δόση ανεξάρτητα από το πότε έγινε η πρώτη

Ποιες είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη.

"Καμπανάκι" απο τον Μάριο Θεμιστοκλέους σε όσους "ξέχασαν" την δεύτερη δόση του εμβολίου

Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας συνέστησε στη συγκεκριμένη μερίδα πολιτών, που είναι μικρή, να κάνει και τη δεύτερη δόση άσχετα από το διάστημα που έχει περάσει από την πρώτη δόση.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους έχουν γίνει περισσότεροι από 12.235.000 εμβολιασμοί, ενώ περισσότεροι από 6.165.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Σε ποσοστά, η εμβολιαστική κάλυψη στον γενικό πληθυσμό ανέρχεται σε 57,8%. Σε ό,τι αφορά την τρίτη δόση, έχουν κλειστεί 84.000 ραντεβού κι έχουν γίνει 46.000 εμβολιασμοί.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη

Δημοφιλή νησιά και τρεις περιφερειακές ενότητες της Αττικής βρίσκονται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη κατά του κορονοϊού.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριος Θεμιστοκλέους, μεταξύ των νησιών με τη μεγαλύτερη κάλυψη είναι, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Μήλος, η Πάρος, η Κως, η Χίος, η Τήνος.

Σε ό,τι αφορά την ηπειρωτική Ελλάδα, ξεχωρίζουν τα βόρεια και τα νότια προάστια της Αθήνας καθώς και ο Πειραιάς. Εκτός Λεκανοπεδίου, υψηλή εμβολιαστική κάλυψη σημειώνουν η Θεσπρωτία και το Ηράκλειο.

