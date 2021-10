Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Καμία βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή

Τι προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την ενίσχυση των ΑΤ και την ψηφιοποίηση υπηρεσιών.

" Καμία βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή", διεμήνυσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολαου για τις πρόσφατες επιθέσεις ακροδεξιών

"Στα καδρόνια νοσταλγών της Χρυσής Αυγής δεν απαντάς με καδρόνια", είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

"Απαιτείται συντεταταγμένη δράση της Πολιτείας, των κομματων και της κοινωνίας", πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος, απορρίπτοντας, παράλληλα, τις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης για θήλακες της Χρυσής Αυγής μέσα στην Αστυνομία.

"Η ΕΛΑΣ είναι εδώ, δραστηριοποιείται με σχεδιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου αναβίωσης της εγκληματικής οργάνωσης", σημείωσε ο υπουργός υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται εγρήγορση και αποφασιστικότητα.

Ο κ Θεοδωρικάκος παραδέχθηκε υποστελέχωση Αστυνομικών Τμημάτων και ανακοίνωσε την ενίσχυσή τους με περισσότερους απο 1000 αστυνομικούς

.Προανήγγειλε ψηφιοποίηση υπηρεσιών στα ΑΤ προκειμένου να αποδεσμευθούν και να βγουν στους δρόμους χιλιάδες αστυνομικοί. Χαρακτηριστικά ανέφερε την κατάργηση απο 1ης Ιανουαρίου του γνήσιου της υπογραφής.

Αναφερόμενος, τέλος στη σύλληψη τρομοκρατη του ISIS στην Αθήνα, σημείωσε ότι η εμπλοκή του 34χρονου χρονολογείτα πριν απο την έλευσή του στην Ελλαδα.

