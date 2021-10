Αθλητικά

Κύπελλο Γαλλίας: Ομάδα αποκλείστηκε γιατί πήγε... σε λάθος πόλη

Πως βρέθηκε η ομάδα 90 χιλιόμετρα μακριά απο την πολή διεξαγωγής του αγώνα.

Απίστευτη είδηση από τη Γαλλία, με την ομάδα Tarbes της έκτης κατηγορίας να αποκλείεται άνευ αγώνα στο Κύπελλο, εξαιτίας ενός λάθος του οδηγού του λεωφορείου μέσω του GPS.

Η ομάδα βρέθηκε 90 χιλιόμετρα μακριά, καθώς ο οδηγός μπέρδεψε τα ονόματα των περιοχών και έφθασε 50 λεπτά μετά τη προγραμματισμένη σέντρα στο παιχνίδι με την Vabres-L’Abbaye.

Ως εκ τούτου αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς οι αντίπαλοί της έκαναν ένσταση στην ομοσπονδία και την κέρδισαν, παίρνοντας με αυτό τον τρόπο την πρόκριση στα χαρτιά.

