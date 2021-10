Αθλητικά

Λουκάκου: Έκλαψα όταν έμαθα για τον Έρικσεν

Για τον φίλο του, Κρίστιαν Έρικσεν μίλησε ο διεθνής Βέλγος. Το μήνυμα και η αφιέρωσή του.

Στο ισχυρό «σοκ» που βίωσε όταν έμαθε για την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στον αγώνα Δανία-Φινλανδία του Euro 2020, με τον οποίο δεσμεύεται με πολύ ισχυρή φιλία χρόνων, αναφέρθηκε ο Ρομέλου Λουκάκου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA, ενόψει του ημιτελικού με τη Γαλλία για το Nations League.

Ο Βέλγος επιθετικός μίλησε ακόμη για το γκολ που αφιέρωσε στον Δανό μέσο στο ματς του Euro με τη Ρωσία στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. «Απέναντι στην Ρωσία ήταν πολύ δύσκολα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στην Ίντερ πέρασα περισσότερο χρόνο μαζί με τον Κρίστιαν παρά με τη μητέρα μου, το γιο μου ή τον αδερφό μου επειδή στην Ιταλία με τις προπονήσεις που έχουν, είσαι όλη την ημέρα στην ομάδα.

Το δωμάτιό του ήταν δίπλα στο δικό μου, παίζαμε παιχνίδια όπως το Call of Duty. Όταν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, το πληροφορήθηκα κατά τη διάρκεια του μίτινγκ που είχαμε στο Βέλγιο πριν το ματς με την Ρωσία και άρχισα να κλαίω. Τον σκεφτόμουν συνέχεια. Στο δρόμο προς το στάδιο της Αγίας Πετρούπολης, έψαχνα να βρω κάτι για να δώσω κίνητρο στον εαυτό μου, οπότε αποφάσισα να παίξω για εκείνον σε όλη τη διοργάνωση.

Ήθελα μία στιγμή υποστήριξης και να του δείξω πως ήμουν μαζί του. Του έστειλα μήνυμα επίσης και ήμουν χαρούμενος που μου απάντησε» τόνισε ο επιθετικός της Τσέλσι. Ερωτηθείς για το γεγονός πως είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Βελγίου με 67 γκολ (2ος ο Εντέν Αζάρ με 33), ο 28χρονος φορ είπε: «Δεν άρχισα να σκοράρω αμέσως με την εθνική ομάδα, μου πήρε κάποιο χρόνο.

Από τη στιγμή όμως που προσαρμόστηκα, ήξερα πως θα έχω ευκαιρίες να σκοράρω και ότι θα με διευκόλυναν και οι άλλοι παίκτες. Και άρχισαν να πετυχαίνουν γκολ και άλλοι παίκτες, όχι μόνο εγώ: ο Εντέν (Αζάρ), ο Κέβιν (Ντε Μπρόινε), ο Ντρίες (Μέρτενς).

Αυτό με έκανε να σκεφτώ πως στην επίθεση έχουμε μεγάλη ποιότητα. Και για μένα ήταν σαν ένα... ζαχαροπλαστείο όπου δεν σταματούσα να σκοράρω. Από ένα σημείο και έπειτα, σταμάτησα να μετρώ και συνέχισα να παίζω».

