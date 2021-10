Πολιτισμός

“Σμύρνη μου αγαπημένη” - Περιφέρεια Αττικής: Η απάντηση στη Μιμή Ντενίση

Τι αναφέρει για τη συνδρομή στα γυρίσματα της ταινίας και τα περί αξιοποίησης του σκηνικού στο Φάληρο.

Με αφορμή δηλώσεις της Μιμής Ντενίση στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”, σχετικά με το σκηνικό που στήθηκε εντός του εργοταξιακού χώρου όπου εκτελούνται τα έργα ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου για τις ανάγκες της ταινίας “Σμύρνη μου αγαπημένη”, η Περιφέρεια Αττικής επισημαίνει τα εξής:

«Η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας τον ισχυρό συμβολισμό της ταινίας “Σμύρνη μου αγαπημένη” και την ανάγκη ανάδειξης των τραγικών για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό ιστορικών γεγονότων της εποχής, συνέδραμε έμπρακτα στην πραγματοποίηση των γυρισμάτων της ταινίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής:

Παρείχε οικονομική ενίσχυση ύψους 124.000 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την υλοποίηση της ταινίας.

ύψους , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την υλοποίηση της ταινίας. Διέθεσε τον χώρο εντός του εργοταξίου όπου εκτελούνται οι εργασίες για την ανάπλαση του φαληρικού όρμου, προκειμένου να υλοποιηθούν τα γυρίσματα της ταινίας.

όπου εκτελούνται οι εργασίες για την ανάπλαση του φαληρικού όρμου, προκειμένου να υλοποιηθούν τα γυρίσματα της ταινίας. Διέθεσε μηχανήματα για τη διαμόρφωση του χώρου , ώστε να γίνουν απρόσκοπτα τα γυρίσματα

, ώστε να γίνουν απρόσκοπτα τα γυρίσματα Συνεργάστηκε με τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να δοθεί παροχή ρεύματος για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Επισημαίνεται πως ουδέποτε αρνήθηκε η Περιφέρεια Αττικής να συνδράμει σε ό,τι της ζητήθηκε από την παραγωγή της ταινίας, ενώ ουδέποτε κατατέθηκε στις υπηρεσίες της έγγραφη πρόταση για αξιοποίηση του σκηνικού της ταινίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω μας προκαλούν έκπληξη οι ισχυρισμοί της κυρίας Ντενίση» .

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, η Μιμή Ντενίση εξέφρασε στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 την πικρία της για το γεγονός ότι το τεράστιο σκηνικό που στήθηκε στο Φάληρο για τα γυρίσματα ττης ταινίας, ξηλώθηκε και δεν αξιοποιήθηκε. «Θα μπορούσε να γίνει ένα σπουδαίο θεματικό πάρκο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι έγινε σχετική πρόταση, αλλά «ο Περιφερειάρχης (Αττικής) δεν θεώρησε ότι ήταν σημαντικό για να γίνει».

Δείτε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας:





